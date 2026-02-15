"Это вирус". В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Серия коррупционных скандалов на Украине укрепила впечатление, что на фоне конфликта с Россией там возникли совершенно новые коррупционные системы, пишет Berliner Zeitung.
"Украина ослаблена внутренней проблемой <…>. Это не связано с Россией, это не имеет ничего общего с возвращением Дональда Трампа или с порой нерешительной, с точки зрения Украины, помощью со стороны Европы. Это структурный вирус, глубоко укоренившийся в механизмах власти Украины, — коррупция", — говорится в публикации.
Отмечается, что наиболее подвержены коррупции сферы, которые связаны с боевыми действиями, так как в этих областях сосредоточены огромные государственные финансы и средства иностранных партнеров.
Как отмечается в материале, для западных спонсоров это стало большой структурной проблемой.
"В Брюсселе и Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что они годами финансируют бездонную яму. С февраля 2022-го ЕС и его государства-члены мобилизовали для Украины около 193 миллиардов евро помощи", — подчеркивается в статье.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.