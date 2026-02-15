Рейтинг@Mail.ru
17:16 15.02.2026 (обновлено: 23:11 15.02.2026)
"Это вирус". В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
"Это вирус". В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине
в мире, украина, россия, германия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), давид арахамия
В мире, Украина, Россия, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Давид Арахамия
"Это вирус". В Германии забили тревогу из-за произошедшего на Украине

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Серия коррупционных скандалов на Украине укрепила впечатление, что на фоне конфликта с Россией там возникли совершенно новые коррупционные системы, пишет Berliner Zeitung.
"Украина ослаблена внутренней проблемой <…>. Это не связано с Россией, это не имеет ничего общего с возвращением Дональда Трампа или с порой нерешительной, с точки зрения Украины, помощью со стороны Европы. Это структурный вирус, глубоко укоренившийся в механизмах власти Украины, — коррупция", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Заявление Сикорского об Украине взывало изумление на Западе
Вчера, 11:53
Отмечается, что наиболее подвержены коррупции сферы, которые связаны с боевыми действиями, так как в этих областях сосредоточены огромные государственные финансы и средства иностранных партнеров.
Как отмечается в материале, для западных спонсоров это стало большой структурной проблемой.
"В Брюсселе и Вашингтоне растет обеспокоенность тем, что они годами финансируют бездонную яму. С февраля 2022-го ЕС и его государства-члены мобилизовали для Украины около 193 миллиардов евро помощи", — подчеркивается в статье.
В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Владимир Зеленский
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 14:50
 
В миреУкраинаРоссияГерманияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Давид Арахамия
 
 
