Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение, сообщили в Раде

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, фигурирующему в деле о коррупции в энергетике, уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.