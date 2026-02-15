Рейтинг@Mail.ru
Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение, сообщили в Раде - РИА Новости, 15.02.2026
14:08 15.02.2026
Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение, сообщили в Раде
Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение, сообщили в Раде - РИА Новости, 15.02.2026
Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение, сообщили в Раде
Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, фигурирующему в деле о коррупции в энергетике, уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля, РИА Новости, 15.02.2026
в мире, украина, россия, герман галущенко, алексей гончаренко, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Украина, Россия, Герман Галущенко, Алексей Гончаренко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение, сообщили в Раде

Экс-главе Минэнерго Украины Галущенко предъявили обвинение по делу о коррупции

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, фигурирующему в деле о коррупции в энергетике, уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики.
"Галущенко уже вручили подозрение (предъявили обвинение - ред.). До этого он имел статус свидетеля", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
