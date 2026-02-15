https://ria.ru/20260215/ukraina-2074506663.html
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева - РИА Новости, 15.02.2026
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева
Стало известно, откуда генсек НАТО Марк Рютте черпает свою убежденность в "победе" Киева – об этом ему сообщает украинский пес Патрон, отметил сенатор Алексей... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:49:00+03:00
2026-02-15T13:49:00+03:00
2026-02-15T13:49:00+03:00
в мире
киев
украина
марк рютте
алексей пушков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a782b81cff691d6a2d4828ecf030f7b.jpg
https://ria.ru/20260214/evropa-2074192891.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073971267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9f7e4165d5410207f559cb34b23ad9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, марк рютте, алексей пушков, нато
В мире, Киев, Украина, Марк Рютте, Алексей Пушков, НАТО
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева
Пушков: Рютте увидел уверенность в победе Киева в глазах украинского пса Патрона