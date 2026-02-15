Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева - РИА Новости, 15.02.2026
13:49 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074506663.html
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева
Стало известно, откуда генсек НАТО Марк Рютте черпает свою убежденность в "победе" Киева – об этом ему сообщает украинский пес Патрон, отметил сенатор Алексей... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:49:00+03:00
2026-02-15T13:49:00+03:00
Пушков: Рютте увидел уверенность в победе Киева в глазах украинского пса Патрона

© REUTERS / Tom NicholsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Стало известно, откуда генсек НАТО Марк Рютте черпает свою убежденность в "победе" Киева – об этом ему сообщает украинский пес Патрон, отметил сенатор Алексей Пушков.
Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о встрече с украинским псом Патроном и посланием, полученным от него. По словам генсека, он посмотрел псу Патрону в глаза, и тот сказал, что Украина никогда не сдастся.
«
"У вечно и беспричинно смеющегося генсека НАТО Рютте есть точная информация от украинского пса Патрона, что "Украина никогда не сдастся". Он это увидел в глазах пса и рассказал это в виде шутки, но не совсем шутки, на Мюнхенской конференции. Шутка не удалась", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, сидевший рядом Зеленский "кисло улыбался".
"Зато теперь известно, откуда Рютте черпает свою убежденность в "победе", - заключил парламентарий.
