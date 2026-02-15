На Украине сообщили о задержании экс-министра энергетики Галущенко

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко задержали при попытке покинуть страну, сообщила "Украинская правда".
«
"В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко. <…> Он был снят с поезда", — пишет издание со ссылкой на источники.
По их данным, пограничники имели запрос от НАБУ и САП на случай попытки бывшего чиновника уехать с Украины. Вскоре антикоррупционное бюро подтвердило его задержание в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере энергетики.
Галущенко с лета возглавлял Минюст Украины. Осенью после начала расследования его отправили в отставку.
Коррупционный скандал на Украине
В начале ноября прошли обыски у экс-главы Минэнерго, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Вероятно, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака.
