На Украине сообщили о задержании экс-министра энергетики Галущенко
12:48 15.02.2026 (обновлено: 13:37 15.02.2026)
На Украине сообщили о задержании экс-министра энергетики Галущенко
Экс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко задержали при попытке покинуть страну, сообщила "Украинская правда". РИА Новости, 15.02.2026
в мире
украина
герман галущенко
тимур миндич
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
владимир зеленский
украина
в мире, украина, герман галущенко, тимур миндич, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича, владимир зеленский
В мире, Украина, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича, Владимир Зеленский
На Украине сообщили о задержании экс-министра энергетики Галущенко

Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке пересечь границу

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко задержали при попытке покинуть страну, сообщила "Украинская правда".
"В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко. <…> Он был снят с поезда", — пишет издание со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Зеленский разозлился на журналиста Atlantic после вопроса о коррупции
12 февраля, 23:17
По их данным, пограничники имели запрос от НАБУ и САП на случай попытки бывшего чиновника уехать с Украины. Вскоре антикоррупционное бюро подтвердило его задержание в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере энергетики.

Галущенко с лета возглавлял Минюст Украины. Осенью после начала расследования его отправили в отставку.

Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Стало известно о доходах экс-главы офиса Зеленского при увольнении
1 февраля, 02:34

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября прошли обыски у экс-главы Минэнерго, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Владимира Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Вероятно, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
НАБУ раскрыло преступную группировку с участием депутатов Рады
27 декабря 2025, 14:05
 
В мире, Украина, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича, Владимир Зеленский
 
 
