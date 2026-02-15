https://ria.ru/20260215/ukraina-2074494163.html
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности группировки "Запад", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:05:00+03:00
2026-02-15T12:05:00+03:00
2026-02-15T14:53:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_486ce4ae9dd6c5fa0b2e21402ef86cab.jpg
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073929527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d035cbe26f3c0b06f7e063d0faf9c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада" за сутки