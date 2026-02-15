Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 15.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 15.02.2026 (обновлено: 14:53 15.02.2026)
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности группировки "Запад", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащий-связист. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности группировки "Запад", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке министерства.
Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грушевка, Гусинка, Петровка, Самборовка, Благодатовка Харьковской области и Коровий Яр Донецкой Народной Республики, уточнило Минобороны.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены пять складов боеприпасов", - отметило МО.
