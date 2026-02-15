МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен удивился требованию главы МИД Польши Радослава дать Европе место за столом переговоров по Украине. Об этом он написал в соцсети X.
"Европейцы отказываются разговаривать с Москвой, но при этом требуют, чтобы их усадили за стол переговоров", — говорится в публикации.
Он добавил, что Европе пора самой что-то делать или предоставить взрослым заниматься дипломатией.
Накануне Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности усомнился в праве США играть ведущую роль в переговорах, заявив, что американская помощь Киеву "близка к нулю", а европейские страны оплачивают поставки вооружений. Он подчеркнул, что если ЕС несет финансовую нагрузку и конфликт влияет на его безопасность, то союз "заслуживает места за столом переговоров". В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны стран НАТО негативно сказываются на перспективах урегулирования.
