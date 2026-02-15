Рейтинг@Mail.ru
Заявление Сикорского об Украине взывало изумление на Западе - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 15.02.2026 (обновлено: 12:28 15.02.2026)
Заявление Сикорского об Украине взывало изумление на Западе
Заявление Сикорского об Украине взывало изумление на Западе
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен удивился требованию главы МИД Польши Радослава дать Европе место за столом переговоров по Украине. Об... РИА Новости, 15.02.2026
Заявление Сикорского об Украине взывало изумление на Западе

Дизен удивился словам Сикорского о месте Европы за столом переговоров по Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен удивился требованию главы МИД Польши Радослава дать Европе место за столом переговоров по Украине. Об этом он написал в соцсети X.

"Европейцы отказываются разговаривать с Москвой, но при этом требуют, чтобы их усадили за стол переговоров", — говорится в публикации.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России по Украине
Вчера, 09:48
Он добавил, что Европе пора самой что-то делать или предоставить взрослым заниматься дипломатией.

Накануне Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности усомнился в праве США играть ведущую роль в переговорах, заявив, что американская помощь Киеву "близка к нулю", а европейские страны оплачивают поставки вооружений. Он подчеркнул, что если ЕС несет финансовую нагрузку и конфликт влияет на его безопасность, то союз "заслуживает места за столом переговоров". В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны стран НАТО негативно сказываются на перспективах урегулирования.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Украина получила неожиданный удар в Мюнхене, пишут СМИ
Вчера, 09:19
 
