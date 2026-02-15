https://ria.ru/20260215/ukraina-2074481171.html
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры
Транспортная инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 15.02.2026
