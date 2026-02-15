Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 15.02.2026
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 15.02.2026
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры
Транспортная инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
одесский район
одесская область
украина
одесский район
2026
в мире, одесская область, украина, одесский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Одесский район
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры

В Одесской области повреждена цистерна с топливом и административные объекты ж/д

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Транспортная инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Есть повреждения транспортной инфраструктуры. В Одесском районе повреждены… административные объекты железнодорожной станции, железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива. Пожары оперативно ликвидированы", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаОдесский район
 
 
