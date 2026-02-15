Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 15.02.2026 (обновлено: 10:24 15.02.2026)
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России по Украине
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России по Украине
Украинская ракета "Фламинго" стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel. "Одной из причин дефицита... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:48:00+03:00
2026-02-15T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
киев
украина
киев
в мире, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России по Украине

Tagesspiegel: украинская ракета "Фламинго" стала провальным проектом Киева

© РИА Новости / Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Минобороны России
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинская ракета "Фламинго" стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel.

"Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям", — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Украина получила неожиданный удар в Мюнхене, пишут СМИ
Вчера, 09:19
По словам военного аналитика Густава Гресселя, этой зимой на западе Украины было поражено несколько объектов, о которых киевские власти предпочитают умалчивать. Издание пишет, что обычно такая скрытность свидетельствует о попадании по военным предприятиям.

Кроме того, еще один военный эксперт Фабиан Хоффман сказал, что "Фламинго" — не единственный амбициозный проект на Украине, который так и не дошел до стадии массового производства. Проблема носит системный характер: за громкими маркетинговыми кампаниями и политическим пиаром скрывается технологическая несостоятельность и глубокая коррумпированность оборонного сектора киевского режима, отметил он.

Накануне Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что производственная линия "Фламинго" была уничтожена при ракетном ударе. До этого газета Wall Street Journal писала, что у Украины нет средств для выпуска достаточного количества этих ракет, поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что партнеры ранее передавали Киеву.
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку"
19 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФКиев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
