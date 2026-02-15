https://ria.ru/20260215/ukraina-2074474045.html
Ликвидация остатков группировки ВСУ продолжается на восточном берегу Оскола
Ликвидация остатков группировки ВСУ продолжается на восточном берегу Оскола - РИА Новости, 15.02.2026
Ликвидация остатков группировки ВСУ продолжается на восточном берегу Оскола
Продолжается ликвидация остатков группировки противника, блокированных на восточном берегу реки Оскол, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:56:00+03:00
2026-02-15T08:56:00+03:00
2026-02-15T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143216_0:140:3071:1867_1920x0_80_0_0_e66255fe5306c69f030df045627e0a09.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143216_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_995485e9a1e681e9394238fe444d7d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Ликвидация остатков группировки ВСУ продолжается на восточном берегу Оскола
Герасимов: ликвидация группировки ВСУ продолжается на восточном берегу Оскола