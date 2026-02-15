https://ria.ru/20260215/ukraina-2074473753.html
ВС РФ уничтожают в Гришино подразделения противника, сообщил Герасимов
ВС РФ уничтожают в Гришино подразделения противника, сообщил Герасимов
Штурмовые подразделения группировки "Центр" уничтожают формирования ВСУ в Гришино, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:53:00+03:00
