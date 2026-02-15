https://ria.ru/20260215/ukraina-2074472579.html
Герасимов рассказал об освобождении Глушковки в районе реки Оскол
Герасимов рассказал об освобождении Глушковки в районе реки Оскол
Освобожден населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий РИА Новости, 15.02.2026
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов: ВС России освободили населенный пункт Глушковка