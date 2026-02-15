https://ria.ru/20260215/ukraina-2074472327.html
Силы "Запада" ведут активные наступательные действия, сообщил Герасимов
Силы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия на широком фронте, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.02.2026
