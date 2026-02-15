Рейтинг@Mail.ru
Силы "Запада" ведут активные наступательные действия, сообщил Герасимов - РИА Новости, 15.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 15.02.2026 (обновлено: 10:14 15.02.2026)
Силы "Запада" ведут активные наступательные действия, сообщил Герасимов
Силы "Запада" ведут активные наступательные действия, сообщил Герасимов
Силы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия на широком фронте, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
украина
РИА Новости
2026
РИА Новости
безопасность, россия, валерий герасимов, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Украина
Силы "Запада" ведут активные наступательные действия, сообщил Герасимов

Герасимов: группировка "Запад" ведет наступательные действия на широком фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Силы группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия на широком фронте, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр".
"Соединения группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия на широком фронте по зоне своей ответственности", - сказал Герасимов на видео от МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовУкраина
 
 
