МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Многие европейские политики игнорируют очевидные факты и здравый смысл, продолжая рассчитывать на стратегическое поражение России в украинском конфликте, пишет Strategic Culture.
"Украина терпит поражение, но лидеры ЕС, похоже, настроены продолжать борьбу. Ничто не иллюстрирует это лучше, чем нелепое высказывание Каи Каллас от 10 февраля о том, что Россия должна согласиться на предварительные условия для окончания конфликта, включая будущие ограничения численности российской армии. Подобные комментарии показывают, что западные фигуры, такие как Каллас, все еще верят в перспективу стратегической победы над Россией, так что России придется смириться с предложенными условиями мира как побежденной стороне", — говорится в публикации.
Вместе с тем автор материала указывает, что российско-украинский конфликт стал высокодоходным бизнесом для многих западных политиков.
"Он превратился в прибыльную пирамиду. Зеленский уверяет таких людей, как фон дер Ляйен, что это проданная инвестиция, которая в итоге принесет прибыль до того момента, когда конфликт закончится, и тогда граждане ЕС спросят, не исчезли ли все их налоговые деньги. <…> Но Европа причиняет себе экономический вред, одновременно впадая в политический кризис. Вот почему западные лидеры не могут признать, что проиграли войну, потому что с самого начала они говорили своим избирателям, что Украина обязательно победит", — подчеркивается в статье.
По данным Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
