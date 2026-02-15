МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) планирует вербовать женщин из-за дефицита боевиков, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в соцсети сообщил, что сейчас в ВСУ набирают исключительно мужчин, но планируется начало вербовки наемниц.
Наемников из "Интернационального легиона" ВСУ перевели в штурмовики
12 февраля, 17:39
В начале сентября РИА Новости выяснило, что на фоне больших потерь ВСУ начали вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18