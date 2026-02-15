https://ria.ru/20260215/ukraina-2074459340.html
"Все кончено". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине
В том, что победа России в украинском конфликте неизбежна, все убедились еще два года назад, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T04:43:00+03:00
2026-02-15T04:43:00+03:00
2026-02-15T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
запад
украина
россия
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
В том, что победа России в украинском конфликте неизбежна, все убедились еще два года назад, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала
.
"Запад — настоящие мошенники. <…> Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. <…> Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено. Но это произошло еще в 2023 году. Просто эти идиоты продолжают выбрасывать на ветер последние сбережения", — отметил он.
При этом Мартьянов выразил уверенность, что западные политики обязательно попытаются свалить вину за провалы их собственной политики на кого-то другого.
"Запад будет винить в поражении то одного, то другого, то третьего, то "генерала Мороза" — скажут, что русские победили благодаря морозу. Их не исправишь. <…> У них нет ни чести, ни человечности, ни порядочности, ни достоинства", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.