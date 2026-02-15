Рейтинг@Mail.ru
"Все кончено". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:43 15.02.2026 (обновлено: 05:11 15.02.2026)
"Все кончено". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине
"Все кончено". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине - РИА Новости, 15.02.2026
"Все кончено". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине
В том, что победа России в украинском конфликте неизбежна, все убедились еще два года назад, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
запад
украина
россия
"Все кончено". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине

Аналитик Мартьянов: то, что Россия победила в СВО, стало ясно в 2023 году

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В том, что победа России в украинском конфликте неизбежна, все убедились еще два года назад, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Запад — настоящие мошенники. <…> Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. <…> Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено. Но это произошло еще в 2023 году. Просто эти идиоты продолжают выбрасывать на ветер последние сбережения", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
14 февраля, 08:00
При этом Мартьянов выразил уверенность, что западные политики обязательно попытаются свалить вину за провалы их собственной политики на кого-то другого.
"Запад будет винить в поражении то одного, то другого, то третьего, то "генерала Мороза" — скажут, что русские победили благодаря морозу. Их не исправишь. <…> У них нет ни чести, ни человечности, ни порядочности, ни достоинства", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
6 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЗапад
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
