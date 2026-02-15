"Все кончено". В США раскрыли, что на самом деле происходит на Украине

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В том, что победа России в украинском конфликте неизбежна, все убедились еще два года назад, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире В том, что победа России в украинском конфликте неизбежна, все убедились еще два года назад, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала

"Запад — настоящие мошенники. <…> Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. <…> Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено. Но это произошло еще в 2023 году. Просто эти идиоты продолжают выбрасывать на ветер последние сбережения", — отметил он.

При этом Мартьянов выразил уверенность, что западные политики обязательно попытаются свалить вину за провалы их собственной политики на кого-то другого.

"Запад будет винить в поражении то одного, то другого, то третьего, то "генерала Мороза" — скажут, что русские победили благодаря морозу. Их не исправишь. <…> У них нет ни чести, ни человечности, ни порядочности, ни достоинства", — добавил эксперт.