ВСУ убили мирную жительницу на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ на красноармейском направлении убили мирную жительницу, которая набирала воду из колодца, рассказал РИА Новости водитель эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск "Центр", с позывным "Манах".

"Мы наблюдали с коптера, как мирная жительница пошла к колодцу за водой. В этот момент по ней отработал вражеский FPV-дрон прямым попаданием. Женщина скончалась на месте, помочь ей мы уже не смогли", — сообщил военнослужащий.

Он подчеркнул, что удар был нанесён целенаправленно и не имел отношения к боевым действиям.