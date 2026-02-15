Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили мирную жительницу на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 15.02.2026 (обновлено: 04:38 15.02.2026)
ВСУ убили мирную жительницу на Красноармейском направлении
2026-02-15T04:24:00+03:00
2026-02-15T04:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
2026
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ убили мирную жительницу на Красноармейском направлении

ВСУ на Красноармейском направлении убили женщину, набиравшую воду из колодца

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ на красноармейском направлении убили мирную жительницу, которая набирала воду из колодца, рассказал РИА Новости водитель эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск "Центр", с позывным "Манах".
"Мы наблюдали с коптера, как мирная жительница пошла к колодцу за водой. В этот момент по ней отработал вражеский FPV-дрон прямым попаданием. Женщина скончалась на месте, помочь ей мы уже не смогли", — сообщил военнослужащий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
ВСУ при отступлении убили семью в Димитрове
7 февраля, 07:32
Он подчеркнул, что удар был нанесён целенаправленно и не имел отношения к боевым действиям.
"Такие действия недопустимы на войне, тем более когда речь идёт о мирных жителях", — добавил "Манах".
