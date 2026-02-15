https://ria.ru/20260215/ukraina-2074458679.html
ВСУ убили мирную жительницу на Красноармейском направлении
ВСУ убили мирную жительницу на Красноармейском направлении - РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ убили мирную жительницу на Красноармейском направлении
Боевики ВСУ на красноармейском направлении убили мирную жительницу, которая набирала воду из колодца, рассказал РИА Новости водитель эвакуационной группы 120-й... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T04:24:00+03:00
2026-02-15T04:24:00+03:00
2026-02-15T04:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073363765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_820ad6d42ba427eef722137ce7a0660c.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072846552.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073363765_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_08b8381ca5655b7e471af3d961b211d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ убили мирную жительницу на Красноармейском направлении
ВСУ на Красноармейском направлении убили женщину, набиравшую воду из колодца
ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ на красноармейском направлении убили мирную жительницу, которая набирала воду из колодца, рассказал РИА Новости водитель эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск "Центр", с позывным "Манах".
"Мы наблюдали с коптера, как мирная жительница пошла к колодцу за водой. В этот момент по ней отработал вражеский FPV-дрон прямым попаданием. Женщина скончалась на месте, помочь ей мы уже не смогли", — сообщил военнослужащий.
Он подчеркнул, что удар был нанесён целенаправленно и не имел отношения к боевым действиям.
"Такие действия недопустимы на войне, тем более когда речь идёт о мирных жителях", — добавил "Манах".