"Совсем плохо". В Британии раскрыли последствия инцидента на западе Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:41 15.02.2026 (обновлено: 03:42 15.02.2026)
"Совсем плохо". В Британии раскрыли последствия инцидента на западе Украины
Ракетные удары российских войск вызвали энергокризис на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 15.02.2026
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, россия, александр меркурис, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Александр Меркурис, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Аналитик Меркурис: ракетные удары России привели к энергокризису на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ракетные удары российских войск вызвали энергокризис на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Россия нанесла еще один массированный ракетный удар по Украине. <…> Это был мощный удар. <…> И целями снова стали объекты энергетической инфраструктуры. А всего за несколько часов до этого русские также нанесли удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по крупной электроподстанции на Западной Украине. были Эта подстанция использовалась для получения электроэнергии из Евросоюза", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
По оценке Меркуриса, российские атаки на объекты украинской энергетики, используемые в интересах ВСУ, вызвали энергетический кризис на всей территории Украины.
"Тем временем другие ракеты. <…> попали в различные электростанции по всей Украине. <…> Ситуация на Украине тяжелая, <…> а в Киеве дела с электричеством обстоят совсем плохо", — констатировал аналитик.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
3 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныРоссияАлександр МеркурисДмитрий Песков
 
 
