Рейтинг@Mail.ru
"Котел смерти". На Западе раскрыли план масштабной операции на Украине - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 15.02.2026 (обновлено: 02:17 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074451196.html
"Котел смерти". На Западе раскрыли план масштабной операции на Украине
"Котел смерти". На Западе раскрыли план масштабной операции на Украине - РИА Новости, 15.02.2026
"Котел смерти". На Западе раскрыли план масштабной операции на Украине
Политики Евросоюза объясняют поддержку киевского режима заботой об украинцах, но на самом деле они помогают ВСУ лишь ради сохранения собственного положения,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T02:15:00+03:00
2026-02-15T02:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
ларри джонсон
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053875024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9050b1cd3ea693a046af7e602e3391c.jpg
https://ria.ru/20260214/germaniya-2074304209.html
https://ria.ru/20260212/svo-2073701513.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053875024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_852be43a9cbef86bbb203d44e3b0028a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия, ларри джонсон, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Ларри Джонсон, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Котел смерти". На Западе раскрыли план масштабной операции на Украине

Аналитик Джонсон: Европа помогает Украине, чтобы сохранить свое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Политики Евросоюза объясняют поддержку киевского режима заботой об украинцах, но на самом деле они помогают ВСУ лишь ради сохранения собственного положения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котел смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет. <…> Россия будет делать все возможное, чтобы заставить украинцев сдаться. <…> В какой-то момент украинцы должны понять, что европейцам на них наплевать", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
Джонсон выразил возмущение цинизмом Европы, которая, прикрываясь неустанной заботой об украинцах, обрекает их на верную смерть ради своих меркантильных интересов.
"Дело не в спасении украинского народа, а в сохранении власти, влияния и положения Европы. И если в процессе погибнет несколько украинцев, ну, или много украинцев, то так тому и быть. Европе все равно — вот что самое ужасное во всем этом. Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россия предъявила аргумент, который изменит результат СВО полностью
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияЛарри ДжонсонВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала