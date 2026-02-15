Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предупредили о последствиях вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 15.02.2026 (обновлено: 05:00 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074450012.html
В Крыму предупредили о последствиях вступления Украины в ЕС
В Крыму предупредили о последствиях вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 15.02.2026
В Крыму предупредили о последствиях вступления Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз лишь ускорит его распад, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T01:56:00+03:00
2026-02-15T05:00:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
владимир константинов
виктор орбан
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074421791.html
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073872114.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, венгрия, владимир константинов, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Владимир Константинов, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Крыму предупредили о последствиях вступления Украины в ЕС

РИА Новости: Константинов уверен, что вступление Украины в ЕС ускорит его распад

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз лишь ускорит его распад, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"На обочине". В ЕС признали тяжелую правду о переговорах по Украине
14 февраля, 19:27
"Пусть вступают куда хотят, лишь бы не морочили голову. Евросоюз и так доживает свои последние годы, а вступление в него Украины только ускорит неизбежный процесс", - сказал Константинов.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Уже частично вляпались". МИД прокомментировал план ЕС по членству Украины
12 февраля, 12:08
 
В миреУкраинаКиевВенгрияВладимир КонстантиновВиктор ОрбанДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала