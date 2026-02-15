СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз лишь ускорит его распад, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что премьер Виктор Орбан может проиграть выборы в апреле.
"Пусть вступают куда хотят, лишь бы не морочили голову. Евросоюз и так доживает свои последние годы, а вступление в него Украины только ускорит неизбежный процесс", - сказал Константинов.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.