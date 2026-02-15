"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине

«

"Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу российско-украинского конфликта. <…> Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния", — указывается в материале.