"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио на конференции в Мюнхене встревожил европейцев четким сигналом о том, что приоритетом для Вашингтона стали переговоры по украинскому кризису с Россией без участия ЕС, пишет норвежский портал Steigan.
«
"Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу российско-украинского конфликта. <…> Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния", — указывается в материале.
«
"Это очевидный сигнал для Европы. <…> ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует", — признается он.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Рубио от встречи с главами ЕС, отметил, что США предпочли переговоры по украинскому вопросу с голосом разума Европы в лице Виктора Орбана.