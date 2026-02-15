Рейтинг@Mail.ru
"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 15.02.2026 (обновлено: 01:21 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074447363.html
"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине
"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине - РИА Новости, 15.02.2026
"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине
Американский государственный секретарь Марко Рубио на конференции в Мюнхене встревожил европейцев четким сигналом о том, что приоритетом для Вашингтона стали... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T01:20:00+03:00
2026-02-15T01:21:00+03:00
в мире
россия
сша
марко рубио
евросоюз
мирный план сша по украине
кирилл дмитриев
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:227:2310:1526_1920x0_80_0_0_532d4d5194d3ca570721a777746247fd.jpg
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074344817.html
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074331613.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012897995_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bde72cb7083db2a295a63c86981cfd61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, марко рубио, евросоюз, мирный план сша по украине, кирилл дмитриев, виктор орбан, европа
В мире, Россия, США, Марко Рубио, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Кирилл Дмитриев, Виктор Орбан, Европа
"Больше не существует": на Западе запаниковали из-за решения США по Украине

Steigan: США отдают приоритет переговорам с Россией, избегая европейцев

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский государственный секретарь Марко Рубио на конференции в Мюнхене встревожил европейцев четким сигналом о том, что приоритетом для Вашингтона стали переговоры по украинскому кризису с Россией без участия ЕС, пишет норвежский портал Steigan.
«
"Госсекретарь США Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами по вопросу российско-украинского конфликта. <…> Это рассматривается как еще один признак ослабления трансатлантических связей и сосредоточения США на собственных приоритетах, таких как возможные переговоры с Россией без европейского влияния", — указывается в материале.
Сотрудники полиции перед зданием канцелярии в Берлине перед началом переговоров по Украине - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине
Вчера, 09:08
По словам автора статьи, в современных реалиях американцы отдалились от официальных европейских властей в Брюсселе, придавая значение переговорам с государствами, у которых более конструктивная позиция, как например, Венгрия и Словакия.
«
"Это очевидный сигнал для Европы. <…> ЕС сейчас настолько расколот, что США могут выбирать себе партнеров по своему усмотрению. Единой Европы больше не существует", — признается он.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Рубио от встречи с главами ЕС, отметил, что США предпочли переговоры по украинскому вопросу с голосом разума Европы в лице Виктора Орбана.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Не поспоришь": в Киеве испугались решения России по переговорам
Вчера, 05:08
 
В миреРоссияСШАМарко РубиоЕвросоюзМирный план США по УкраинеКирилл ДмитриевВиктор ОрбанЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала