https://ria.ru/20260215/ukraina-2074446898.html
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат - РИА Новости, 15.02.2026
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат
Командиры коррумпированной 60-й бригады ВСУ забирали банковские карты у солдат и переводили все деньги себе на счет перед отправкой подчиненных на передовые... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T01:16:00+03:00
2026-02-15T01:16:00+03:00
2026-02-15T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
https://ria.ru/20260212/vsu-2074028275.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат
РИА Новости: у солдат 60-й бригады ВСУ при отправке на фронт отбирали деньги
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Командиры коррумпированной 60-й бригады ВСУ забирали банковские карты у солдат и переводили все деньги себе на счет перед отправкой подчиненных на передовые позиции, рассказал военнопленный Иван Мышай.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости передавало, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
задержали бывшего командира 60-й бригады ВСУ
Андрея Бородина. Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов при закупке дронов и прицелов.
"Старший Газалин перед тем, как мы шли на задание, забрал у нас кошельки. Карточки, кошельки - все забрал и перевел деньги к себе на счет. Говорил, что, когда мы выполним нормальную операцию, он перекинет нам обратно немного денег", - пояснил Мышай, комментируя отправку на боевое задание.
Военнопленный добавил, что бойцов бригады очень плохо кормили, а также были проблемы с обеспечением.
"Нам в дорогу сложили рюкзак: на троих дали две баночки консервов и литр воды. Отправили, говорили на позицию на 2-3 дня, а потом нас вернут обратно, но нас никто не заменил. Мы пришли на точку, сидели, и уже не было у нас, что кушать", - заключил Мышай.