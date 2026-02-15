Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 15.02.2026
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат - РИА Новости, 15.02.2026
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат
Командиры коррумпированной 60-й бригады ВСУ забирали банковские карты у солдат и переводили все деньги себе на счет перед отправкой подчиненных на передовые... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Командиры коррумпированной 60-й бригады ВСУ забирали банковские карты у солдат и переводили все деньги себе на счет перед отправкой подчиненных на передовые позиции, рассказал военнопленный Иван Мышай.
Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим есть в распоряжении РИА Новости.
Боевики ВСУ. Архивное фото
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
12 февраля, 21:09
Ранее РИА Новости передавало, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали бывшего командира 60-й бригады ВСУ Андрея Бородина. Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов при закупке дронов и прицелов.
"Старший Газалин перед тем, как мы шли на задание, забрал у нас кошельки. Карточки, кошельки - все забрал и перевел деньги к себе на счет. Говорил, что, когда мы выполним нормальную операцию, он перекинет нам обратно немного денег", - пояснил Мышай, комментируя отправку на боевое задание.
Военнопленный добавил, что бойцов бригады очень плохо кормили, а также были проблемы с обеспечением.
"Нам в дорогу сложили рюкзак: на троих дали две баночки консервов и литр воды. Отправили, говорили на позицию на 2-3 дня, а потом нас вернут обратно, но нас никто не заменил. Мы пришли на точку, сидели, и уже не было у нас, что кушать", - заключил Мышай.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
