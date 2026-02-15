Пленный рассказал, как командиры 60-й бригады ВСУ забирали деньги у солдат

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Командиры коррумпированной 60-й бригады ВСУ забирали банковские карты у солдат и переводили все деньги себе на счет перед отправкой подчиненных на передовые позиции, рассказал военнопленный Иван Мышай.

Видео беседы с попавшим в плен на краснолиманском направлении военнослужащим есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее РИА Новости передавало, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали бывшего командира 60-й бригады ВСУ Андрея Бородина. Его подозревают в хищении порядка 1,1 миллиона долларов при закупке дронов и прицелов.

"Старший Газалин перед тем, как мы шли на задание, забрал у нас кошельки. Карточки, кошельки - все забрал и перевел деньги к себе на счет. Говорил, что, когда мы выполним нормальную операцию, он перекинет нам обратно немного денег", - пояснил Мышай, комментируя отправку на боевое задание.

Военнопленный добавил, что бойцов бригады очень плохо кормили, а также были проблемы с обеспечением.