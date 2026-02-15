Рейтинг@Mail.ru
"Ватикан это признал". Ученые близки к разгадке главной тайны Христа - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 15.02.2026 (обновлено: 08:06 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/uchenye-2073975871.html
"Ватикан это признал". Ученые близки к разгадке главной тайны Христа
"Ватикан это признал". Ученые близки к разгадке главной тайны Христа - РИА Новости, 15.02.2026
"Ватикан это признал". Ученые близки к разгадке главной тайны Христа
В Сионской горнице, предполагаемом месте Тайной вечери, археологи сделали сенсационное открытие — под слоем краски и штукатурки обнаружили древние послания,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:00:00+03:00
2026-02-15T08:06:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
англия
израиль
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148377/57/1483775784_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_fb4ce2013c186ea7bf49077cc7cf9ac5.jpg
https://ria.ru/20260207/bashnya-2072493089.html
англия
израиль
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148377/57/1483775784_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_5e8be800a63f405ae066d9c842b91967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение, англия, израиль, париж
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Англия, Израиль, Париж

"Ватикан это признал". Ученые близки к разгадке главной тайны Христа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель у работ Михаила Полетаева и Василия Нестеренко на открытии выставки "Русский Афон"
Посетитель у работ Михаила Полетаева и Василия Нестеренко на открытии выставки Русский Афон - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посетитель у работ Михаила Полетаева и Василия Нестеренко на открытии выставки "Русский Афон"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Сионской горнице, предполагаемом месте Тайной вечери, археологи сделали сенсационное открытие — под слоем краски и штукатурки обнаружили древние послания, которые могут пролить свет на тайну святого Грааля. Чашу с последней трапезы Христа ищут уже много лет. И кажется, зацепка наконец найдена.

Скрытое от глаз

Двухэтажное здание у южных ворот Старого Иерусалима давно привлекает внимание археологов. Ведь именно здесь, по их мнению, произошло одно из ключевых событий христианской истории — Тайная вечеря.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Иерусалим
И тому есть весомые доказательства. В 2019-м израильские специалисты путем лазерного сканирования удалили более поздние слои штукатурки и краски, чтобы увидеть, как помещение выглядело изначально.
В результате на стенах проступили фигуры агнцев, а на потолке — изображение льва. В беседе с журналистами сотрудник Управления древностей Израиля Амит Реем пояснил: лев — символ царя Давида, а Иисус, согласно Писанию, был именно его потомком.
А год назад исследователям удалось обнаружить здесь десятки граффити. Большинство из них, как выяснилось, оставили многочисленные паломники, посещавшие это место в разные века. Однако были надписи, которые по времени максимально близки годам земной жизни Спасителя.
© Depositphotos.com / DesignPicsIncРаспятие
Распятие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Depositphotos.com / DesignPicsInc
Распятие
Пока ученые не делают однозначных выводов – результаты датировки носят предварительный характер. Их предстоит еще не раз перепроверить. Однако не исключено, что нынешнее сенсационное открытие поможет раскрыть еще одну тайну христианства.

Загадочный персонаж

Уже много лет не утихают споры о местонахождении святого Грааля — чаши, из которой, как гласит предание, апостолы приняли первое причастие на Тайной вечере.
С судьбой артефакта традиционно связано имя Иосифа Аримафейского. Этот загадочный персонаж появляется лишь под конец — в сюжете о распятии. Будучи одним из иудейских старейшин, он в то же время известен как тайный ученик Иисуса.
© Public domainВизантийская икона "Снятие креста" IV века из церкви Святой Марины в Калопанайотисе на Кипре. Святой Иосиф Аримафейский — это фигура, стоящая в центре в сине-зеленых одеждах, держащая Тело Христово
Византийская икона Снятие креста IV века из церкви Святой Марины в Калопанайотисе на Кипре. Святой Иосиф Аримафейский - это фигура, стоящая в центре в сине-зеленых одеждах, держащая Тело Христово - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Public domain
Византийская икона "Снятие креста" IV века из церкви Святой Марины в Калопанайотисе на Кипре. Святой Иосиф Аримафейский — это фигура, стоящая в центре в сине-зеленых одеждах, держащая Тело Христово
Сразу после смерти Спасителя Иосиф добился от Понтия Пилата разрешения на достойное погребение. Неслыханная дерзость — ведь Христа приговорили к самой позорной по тем временам казни. Согласно римским законам, таких преступников вообще нельзя было хоронить.
Но знатный иудей положил тело Иисуса в специально подготовленную собственную погребальную пещеру. И после этого уже не скрывал своей принадлежности к христианству.
Некоторые детали биографии "тайного ученика" известны из апокрифов — книг, не вошедших в библейский канон. Например, в Евангелии от Петра он предстает как друг Пилата и просит у того тело Христа заранее, еще до распятия. А в Евангелии от Никодима Иосифа, напротив, лишают всех привилегий и отправляют в темницу — за приверженность новой вере. Правда, из заточения его чудесным образом спасает ангел.
CC BY-SA 3.0 / Thesupermat / Святой Грааль на витражном окне в Кемперском соборе
Святой Грааль на витражном окне в Кемперском соборе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
CC BY-SA 3.0 / Thesupermat /
Святой Грааль на витражном окне в Кемперском соборе
Есть и позднейшая версия: Иосиф Аримафейский проповедовал на Британских островах. Видимо, поэтому в XIII веке его стали почитать как основателя Церкви Англии.

Путь из иудеев – в британцы

Для полноты картины средневековому религиозному сознанию не хватало одного — у "апостола бриттов" должен быть свой атрибут. Мощи? Но где именно похоронен Иосиф, достоверно не известно. Нет ни намека, в отличие от остальных последователей Иисуса.
Выход нашелся: в церковном предании сказано, что "другу Христову" доверили хранить чашу с Тайной вечери. Из нее совершили первое причастие, в нее позднее Иосиф собрал кровь распятого Спасителя. Этот сосуд известен как Грааль.
В исторических хрониках часто упоминаются так называемые "реликвии страстей" — предметы, связанные с последними часами жизни Христа. Всего их двенадцать: крест, гвозди, плащаница и так далее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВ храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения
В храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
В храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения
С течением времени артефакты оказались в разных уголках света. В наши дни местоположение большинства — с некоторыми оговорками — известно. Например, терновый венец хранится в Париже, плащаница — в Турине. А вот с Граалем все с самого начала было неясно.
Удивительно, но в первые века святую чашу и вовсе не искали. А упоминания о ней в хрониках встречаются лишь с XII столетия — когда Старый Свет поразила настоящая золотая лихорадка и началась охота за реликвиями.
Около 1180 года был опубликован труд французского романиста Кретьена де Труа — "Парсифаль". В куртуазном романе фигурирует некий Грааль, который, однако, никак не связан с христианством.
Но всего полвека спустя его соотечественник Робер де Борон пишет "Роман об Иосифе Аримафейском". В этом сочинении Грааль уже отождествляется с той чашей, которая фигурирует в сюжете о Тайной вечере.
© Public domainРепродукция картины художника Данте Габриэля Россетти "Святой Грааль"
Репродукция картины художника Данте Габриэля Россетти Святой Грааль - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Public domain
Репродукция картины художника Данте Габриэля Россетти "Святой Грааль"
Приблизительно в то же время в Британии переосмыслили старинные кельтские предания о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Из обычных воинов они превратились в хранителей величайшей христианской святыни. Как результат, в массовом сознании их стали воспринимать как духовных наследников Иосифа Аримафейского.

Всего два претендента

А вскоре начались масштабные поиски гробниц "тайного ученика" и короля Артура. Считалось, что чаша наверняка покоится в одной из них.
В конце XII столетия монахи-бенедиктинцы из аббатства в Гластонбери на юго-западе Англии сообщили, что нашли место упокоения легендарного короля. Однако Грааля там не оказалось. После этого по Европе прокатилась волна слухов о том, где на самом деле следует искать святыню.
В течение последующих веков ее то и дело находили в разных городах. Правда, никаких веских доказательств у многочисленных обладателей "святых чаш" не было. До наших дней дошло лишь два варианта, более-менее претендующих на истинность.
CC BY 2.0 / Elliott Brown / Glastonbury AbbeyГластонберийское аббатство
Гластонберийское аббатство - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
CC BY 2.0 / Elliott Brown / Glastonbury Abbey
Гластонберийское аббатство
Первый — Антиохийский потир — чаша, найденная в Турции в начале XX века и ныне хранящаяся в нью-йоркском Метрополитен-музее. Коллекционеры именуют ее "святым Граалем". Хотя специалисты выяснили, что апостолы из этого кубка никогда не причащались, ведь он изготовлен никак не раньше VI столетия.
О возрасте второго претендента специалисты до сих пор спорят. Одни датируют чашу из кафедрального собора Валенсии I веком. Другие уверены, что реликвию изготовили гораздо позже. Среди местных жителей сомнения нет — они говорят, что "Ватикан давно признал ее подлинность". Только вот массового паломничества в храм не наблюдается.
С годами энтузиазм ученых к вопросу о местонахождении Грааля поиссяк. Сейчас вряд ли кто-то может добавить нового в эту давнюю историю. Ответ наверняка знал Иосиф Аримафейский. Но он унес тайну в могилу.
Зиккурат в Уре, Ирак - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Ответ — в белом песке". Где на самом деле построили Вавилонскую башню
7 февраля, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрениеАнглияИзраильПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала