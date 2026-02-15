"Ватикан это признал". Ученые близки к разгадке главной тайны Христа

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Сионской горнице, предполагаемом месте Тайной вечери, археологи сделали сенсационное открытие — под слоем краски и штукатурки обнаружили древние послания, которые могут пролить свет на тайну святого Грааля. Чашу с последней трапезы Христа ищут уже много лет. И кажется, зацепка наконец найдена.

Скрытое от глаз

Двухэтажное здание у южных ворот Старого Иерусалима давно привлекает внимание археологов. Ведь именно здесь, по их мнению, произошло одно из ключевых событий христианской истории — Тайная вечеря.

И тому есть весомые доказательства. В 2019-м израильские специалисты путем лазерного сканирования удалили более поздние слои штукатурки и краски, чтобы увидеть, как помещение выглядело изначально.

В результате на стенах проступили фигуры агнцев, а на потолке — изображение льва. В беседе с журналистами сотрудник Управления древностей Израиля Амит Реем пояснил: лев — символ царя Давида, а Иисус, согласно Писанию, был именно его потомком.

А год назад исследователям удалось обнаружить здесь десятки граффити. Большинство из них, как выяснилось, оставили многочисленные паломники, посещавшие это место в разные века. Однако были надписи, которые по времени максимально близки годам земной жизни Спасителя.

© Depositphotos.com / DesignPicsInc Распятие © Depositphotos.com / DesignPicsInc Распятие

Пока ученые не делают однозначных выводов – результаты датировки носят предварительный характер. Их предстоит еще не раз перепроверить. Однако не исключено, что нынешнее сенсационное открытие поможет раскрыть еще одну тайну христианства.

Загадочный персонаж

Уже много лет не утихают споры о местонахождении святого Грааля — чаши, из которой, как гласит предание, апостолы приняли первое причастие на Тайной вечере.

С судьбой артефакта традиционно связано имя Иосифа Аримафейского. Этот загадочный персонаж появляется лишь под конец — в сюжете о распятии. Будучи одним из иудейских старейшин, он в то же время известен как тайный ученик Иисуса.

© Public domain Византийская икона "Снятие креста" IV века из церкви Святой Марины в Калопанайотисе на Кипре. Святой Иосиф Аримафейский — это фигура, стоящая в центре в сине-зеленых одеждах, держащая Тело Христово © Public domain Византийская икона "Снятие креста" IV века из церкви Святой Марины в Калопанайотисе на Кипре. Святой Иосиф Аримафейский — это фигура, стоящая в центре в сине-зеленых одеждах, держащая Тело Христово

Сразу после смерти Спасителя Иосиф добился от Понтия Пилата разрешения на достойное погребение. Неслыханная дерзость — ведь Христа приговорили к самой позорной по тем временам казни. Согласно римским законам, таких преступников вообще нельзя было хоронить.

Но знатный иудей положил тело Иисуса в специально подготовленную собственную погребальную пещеру. И после этого уже не скрывал своей принадлежности к христианству.

Некоторые детали биографии "тайного ученика" известны из апокрифов — книг, не вошедших в библейский канон. Например, в Евангелии от Петра он предстает как друг Пилата и просит у того тело Христа заранее, еще до распятия. А в Евангелии от Никодима Иосифа, напротив, лишают всех привилегий и отправляют в темницу — за приверженность новой вере. Правда, из заточения его чудесным образом спасает ангел.

Есть и позднейшая версия: Иосиф Аримафейский проповедовал на Британских островах. Видимо, поэтому в XIII веке его стали почитать как основателя Церкви Англии.

Путь из иудеев – в британцы

Для полноты картины средневековому религиозному сознанию не хватало одного — у "апостола бриттов" должен быть свой атрибут. Мощи? Но где именно похоронен Иосиф, достоверно не известно. Нет ни намека, в отличие от остальных последователей Иисуса.

Выход нашелся: в церковном предании сказано, что "другу Христову" доверили хранить чашу с Тайной вечери. Из нее совершили первое причастие, в нее позднее Иосиф собрал кровь распятого Спасителя. Этот сосуд известен как Грааль.

В исторических хрониках часто упоминаются так называемые "реликвии страстей" — предметы, связанные с последними часами жизни Христа. Всего их двенадцать: крест, гвозди, плащаница и так далее.

С течением времени артефакты оказались в разных уголках света. В наши дни местоположение большинства — с некоторыми оговорками — известно. Например, терновый венец хранится в Париже, плащаница — в Турине. А вот с Граалем все с самого начала было неясно.

Удивительно, но в первые века святую чашу и вовсе не искали. А упоминания о ней в хрониках встречаются лишь с XII столетия — когда Старый Свет поразила настоящая золотая лихорадка и началась охота за реликвиями.

Около 1180 года был опубликован труд французского романиста Кретьена де Труа — "Парсифаль". В куртуазном романе фигурирует некий Грааль, который, однако, никак не связан с христианством.

Но всего полвека спустя его соотечественник Робер де Борон пишет "Роман об Иосифе Аримафейском". В этом сочинении Грааль уже отождествляется с той чашей, которая фигурирует в сюжете о Тайной вечере.

© Public domain Репродукция картины художника Данте Габриэля Россетти "Святой Грааль" © Public domain Репродукция картины художника Данте Габриэля Россетти "Святой Грааль"

Приблизительно в то же время в Британии переосмыслили старинные кельтские предания о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Из обычных воинов они превратились в хранителей величайшей христианской святыни. Как результат, в массовом сознании их стали воспринимать как духовных наследников Иосифа Аримафейского.

Всего два претендента

А вскоре начались масштабные поиски гробниц "тайного ученика" и короля Артура. Считалось, что чаша наверняка покоится в одной из них.

В конце XII столетия монахи-бенедиктинцы из аббатства в Гластонбери на юго-западе Англии сообщили, что нашли место упокоения легендарного короля. Однако Грааля там не оказалось. После этого по Европе прокатилась волна слухов о том, где на самом деле следует искать святыню.

В течение последующих веков ее то и дело находили в разных городах. Правда, никаких веских доказательств у многочисленных обладателей "святых чаш" не было. До наших дней дошло лишь два варианта, более-менее претендующих на истинность.

Первый — Антиохийский потир — чаша, найденная в Турции в начале XX века и ныне хранящаяся в нью-йоркском Метрополитен-музее. Коллекционеры именуют ее "святым Граалем". Хотя специалисты выяснили, что апостолы из этого кубка никогда не причащались, ведь он изготовлен никак не раньше VI столетия.

О возрасте второго претендента специалисты до сих пор спорят. Одни датируют чашу из кафедрального собора Валенсии I веком. Другие уверены, что реликвию изготовили гораздо позже. Среди местных жителей сомнения нет — они говорят, что "Ватикан давно признал ее подлинность". Только вот массового паломничества в храм не наблюдается.