В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio. РИА Новости, 15.02.2026
В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации
Sveriges Radio: в Швеции впервые с 1960-х пройдут учения по эвакуации граждан
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Швеции осенью впервые с 1960-х годов проведут массовые учения по эвакуации гражданского населения, сообщает Sveriges Radio.
"Учения по эвакуации гражданских в качестве подготовки к войне будут проводиться снова... Несколько подобных учений проводились в 1950-х и 1960-х годах, крупнейшее из них - в 1961 в Стокгольме
с 30 тысячами участников, но с тех пор их не проводили", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первые массовые эвакуации будут проведены на острове Готланд
осенью 2026 года, в них примут участие до 300 добровольцев. Кроме того, шведское управление по гражданской обороне готовится к еще более крупным учениям по эвакуации на севере страны в 2027 году.
В октябре 2025 года газета Politico сообщила, что власти Швеции
впервые готовят брошюру на случай кризиса или войны для предприятий, аналогичную той, что ранее распространили среди домохозяйств.
В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны", которая включает общие сведения о военной и гражданской обороне, военной службе, инструкции о системах оповещения населения, звуковых сигналах на случай различных опасностей, укрытиях и необходимом запасе продовольствия, чтобы прожить неделю в автономном режиме.