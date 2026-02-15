В Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации

В ноябре 2024 года шведские власти распространили среди населения обновленную брошюру "На случай кризиса или войны", которая включает общие сведения о военной и гражданской обороне, военной службе, инструкции о системах оповещения населения, звуковых сигналах на случай различных опасностей, укрытиях и необходимом запасе продовольствия, чтобы прожить неделю в автономном режиме.