https://ria.ru/20260215/tsvetkovoe-2074496811.html
В Минобороны рассказали о значении освобождения Цветкового
В Минобороны рассказали о значении освобождения Цветкового - РИА Новости, 15.02.2026
В Минобороны рассказали о значении освобождения Цветкового
Переход населённого пункта Цветковое под контроль российской армии позволило создать плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:22:00+03:00
2026-02-15T12:22:00+03:00
2026-02-15T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b529f9e49081543e029c2e2190babb09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49c4dc24257a4f14655efd5d82ad05cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о значении освобождения Цветкового
Контроль РФ над Цветковым создаст плацдарм для освобождения Запорожской области