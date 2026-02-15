Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/tsahal-2074448952.html
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 15.02.2026
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по складам оружия и ракетным установкам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T01:40:00+03:00
2026-02-15T01:40:00+03:00
в мире
ливан
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978399318_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c296c8a31aefee97a126521f49024a0.jpg
https://ria.ru/20260208/livan-2072955537.html
https://ria.ru/20260214/konflikt-1915630213.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978399318_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_3d63cb7f9f03ec01bd4ff322c9b4c0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил об ударах по складам и ракетным установкам "Хезболлах" в Ливане

© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по Ливану
Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по складам оружия и ракетным установкам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Ранее ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам "Хезболлах", не уточняя, о каких именно целях идет речь.
Посол РФ в Ливане Александр Рудаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия задействовала все каналы для недопущения эскалации вокруг Ливана
8 февраля, 03:55
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по объектам, которые служили складами оружия, и ракетным установкам, принадлежащим "Хезболлах", в некоторых районах на юге Ливана", - говорится в публикации в Telegram-канале армии.
В последние недели ЦАХАЛ практически ежедневно сообщает об ударах по целям на юге Ливана, обвиняя шиитское сопротивление в нарушении договоренностей о прекращении огня и деятельности в тех районах, где присутствие вооруженных группировок запрещено резолюциями ООН.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЛиванХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала