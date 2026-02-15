https://ria.ru/20260215/tsahal-2074448952.html
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 15.02.2026
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по складам оружия и ракетным установкам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 15.02.2026
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
