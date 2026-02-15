Политолог прокомментировал слова Трампа в поддержку Орбана

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имеет свою аудиторию в Европе, поэтому его слова в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нельзя сбрасывать со счетов, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог Павел Данилин.
В пятницу Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах. Пятого февраля президент США также высказывался в поддержку кандидатуры Орбана на пост главы венгерского правительства и отметил, что был горд поддержать его в 2022 году.
"Это словесная поддержка на самом деле. Она вряд ли выльется во что-то серьезное. Вряд ли это даст огромный плюс до выборов. Тем не менее, все же Трамп имеет свою аудиторию, свой электорат в Европе. Поэтому и подобные заявления тоже нельзя сбрасывать со счетов. Оно тоже что-то даст. Другое дело, что вряд ли можно ожидать каких-то для Венгрии особых преимуществ и привилегий", - сказал Данилин.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. На них изберут национальное собрание, и исход голосования определит, сохранит ли Орбан власть.