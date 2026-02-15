Политолог прокомментировал слова Трампа в поддержку Орбана

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имеет свою аудиторию в Европе, поэтому его слова в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нельзя сбрасывать со счетов, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог Павел Данилин.