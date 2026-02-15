Рейтинг@Mail.ru
06:05 15.02.2026
Актриса Троянова* убеждала суд, что не находилась под иностранным влиянием
2026
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Признанная в РФ иностранным агентом актриса Яна Троянова*, оспаривая свой статус, убеждала суд, что не находилась под иностранным влиянием, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Троянова*, обжалуя отказ в исключении из реестра иноагентов, в который ее внесли в ноябре 2024 года, дошла до кассационного суда, но и там её требования не удовлетворили.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Суд ужесточил приговор Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента
12 февраля, 12:12
"В обоснование (иска – ред.) ссылалась на то, что является российской актрисой театра и кино, телеведущей... Она никогда не получала поддержку и (или) не находилась под иностранным влиянием в каких-либо формах", - сказано в материалах.
Второй западный окружной военный суд в ноябре 2025 года заочно приговорил Троянову* к восьми годам колонии за призывы к осуществлению террористической деятельности и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.
* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Минюст внес биохимика Гольдфарба* и поэта Шенкмана* в реестр иноагентов
30 января, 17:11
 
