В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:39 15.02.2026
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко.
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
telegram
пензенская область
безопасность, пензенская область, олег мельниченко, telegram
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко, Telegram
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области объявляли опасность атаки БПЛА

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram.
Губернатор отметил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
