В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T03:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
telegram
пензенская область
