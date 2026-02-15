https://ria.ru/20260215/trevoga-2074455783.html
В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников
В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 15.02.2026
В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. РИА Новости, 15.02.2026
краснодарский край
