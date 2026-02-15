https://ria.ru/20260215/trevoga-2074453258.html
В Крымском районе Краснодарского края объявили угрозу атаки БПЛА
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о включении сирены системы оповещения в Крымском районе из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 15.02.2026
