02:10 15.02.2026
Названы организации, которые имеют право требовать копию паспорта
Названы организации, которые имеют право требовать копию паспорта

Юрист Хаминский: право требовать копию паспорта есть у нотариусов и МФЦ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Органы государственной власти и организации нередко просят у граждан копию паспорта. Когда они вправе это делать, а когда можно отказать, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Паспортные данные относятся к персональным данным человека, и требовать их могут лишь лица, названные в законе, и только с конкретными целями.
«
“В частности, копию паспорта имеют право запрашивать государственные органы, нотариусы, банки, МФЦ, работодатели (при приеме на работу) и операторы связи для оформления договоров и сделок. В большинстве случаев требуется письменное согласие на обработку персональных данных”, — разъяснил Хаминский.
Кроме того, запрашивать копию паспорта имеют право правоохранительные органы и нотариусы. А вот при покупке билетов и заселении в отель достаточно просто показать паспорт, заключил он.
Молодые люди держат в руках смартфоны - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне
14 февраля, 03:18
 
Заголовок открываемого материала