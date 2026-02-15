Трамп обещал Нетаньяху поддержать удары Израиля по Ирану, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время декабрьской встречи в Мар-а-Лаго, что поддержит израильские удары по иранской программе баллистических ракет, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь соглашения, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
По информации телеканала, ранее представители вооруженных сил и разведслужб США начали обсуждать возможность поддержки Соединенными Штатами новых израильских ударов по Ирану.
Как сообщают источники CBS, в ходе дискуссии обсуждалось, какую помощь США могли бы оказать Израилю, включая включая предоставление воздушной дозаправки для израильских самолетов и получение разрешений на пролет от близлежащих стран.
В пятницу Трамп заявил журналистам, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке, которая, по сообщениям СМИ, направляется в регион, нужна на случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров, однако предупредил, что, если договорённость с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьёзные последствия, и этот день станет для страны "очень плохим".
Эксперт оценил вероятность нанесения Израилем ударов по Ирану
9 февраля, 11:13