Трамп обещал Нетаньяху поддержать удары Израиля по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
21:12 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/tramp-2074561855.html
Трамп обещал Нетаньяху поддержать удары Израиля по Ирану, пишут СМИ
РИА Новости
в мире, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль
Трамп обещал Нетаньяху поддержать удары Израиля по Ирану, пишут СМИ

CBS: Трамп обещал Нетаньяху поддержать удары Израиля по иранской программе ракет

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время декабрьской встречи в Мар-а-Лаго, что поддержит израильские удары по иранской программе баллистических ракет, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь соглашения, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Встреча между двумя лидерами состоялась 29 декабря прошлого года. Тогда Трамп, комментируя возможность новых ударов по Ирану, заявил, что США не хотели бы расходовать топливо для своих стратегических бомбардировщиков.
По информации телеканала, ранее представители вооруженных сил и разведслужб США начали обсуждать возможность поддержки Соединенными Штатами новых израильских ударов по Ирану.
Как сообщают источники CBS, в ходе дискуссии обсуждалось, какую помощь США могли бы оказать Израилю, включая включая предоставление воздушной дозаправки для израильских самолетов и получение разрешений на пролет от близлежащих стран.
В пятницу Трамп заявил журналистам, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке, которая, по сообщениям СМИ, направляется в регион, нужна на случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на успешный исход переговоров, однако предупредил, что, если договорённость с Ираном достигнута не будет, Тегеран ждут серьёзные последствия, и этот день станет для страны "очень плохим".
В миреСШАИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
