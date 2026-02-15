Трамп готов помиловать Россию в обмен на ссору с Китаем

Работа с иностранной прессой является одним из традиционных способов сбора информации для понимания зачастую скрываемых тамошних внутриполитических трендов. Bloomberg опубликовал большую статью, посвященную предложениям Москвы, которые якобы были представлены Вашингтону в рамках стремления заключить мирное соглашение по Украине. Как утверждают источники издания, в нем семь пунктов, но перед тем, как перейти к их рассмотрению, надо сделать очень важное примечание, которое позволит воспринимать изложенное ниже более спокойно.

Bloomberg — один из главных рупоров Демократической партии США , так что в рамках постоянного внутреннего противостояния и грядущих выборов там системно бьют по Трампу . Через всю публикацию жирной красной линией проходит мнение осведомленных источников, которые не верят в возможность реализации якобы обсуждаемых пунктов соглашения. При этом сам материал чрезвычайно интересный и может с определенными оговорками иметь под собой реальные основания. Bloomberg никогда особо не скрывал, что просто покупает изрядную часть закрытой информации любого толка.

Источники издания утверждают, что в Белом доме лежит меморандум, составленный в Кремле и включающий в себя семь пунктов, которые должны заинтересовать Дональда Трампа. Они представлены ниже.

1. Заключение долгосрочных контрактов, направленных на модернизацию российского флота гражданской авиации, а также вовлечение американских компаний во внутрироссийское гражданское авиастроение.

2. Создание совместных российско-американских предприятий по добыче нефти и производству СПГ, включая морские шельфовые и трудноизвлекаемые запасы. При этом должны быть учтены предыдущие инвестиции американских компаний с выплатой соответствующих компенсаций.

3. Льготный режим возвращения американских (неэнергетических) компаний на российский рынок.

4. Активное сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая обеспечение потребностей сектора ИИ.

5. Возвращение России в глобальную долларовую финансовую систему, включая проведение платежей по сделкам с российскими энергоресурсами.

6. Взаимодействие в сфере добычи таких полезных ископаемых, как литий, медь, никель и платина.

Европы. 7. Активная совместная работа (на международной арене) по продвижению энергетики на основе ископаемых видов топлива в противовес экологически безопасным и низкоуглеродным источникам, которые работают в интересах Китая

Мы не зря упомянули политическую подноготную издания. Насколько приведенный список актуален и существует ли вообще, уверенно ответить может только Кремль, но там традиционно и совершенно правильно молчат, не торопясь раскрывать собственные карты. Если же на перечень посмотреть изнутри Соединенных Штатов (а Bloomberg, несомненно, имеет самую точную информацию по государственной проблематике), то меморандум, вокруг которого некоторые уже поспешили устроить вселенский плач о сдаче наших государственных интересов, легким движением руки превращается в список болевых точек действующей администрации.

Российское гражданское авиастроение испытывает значительные трудности, в частности, по открытой информации известно об отставании выполнения "Комплексной программы развития авиаотрасли России до 2030 года". Сами западные источники пишут, что часть производственных мощностей переведена на обслуживание гособоронзаказа, но действующая отрасль, фактически находящаяся в круговой осаде из-за санкций, вполне приспособилась. Эксплуатируемый авиапарк обеспечен запчастями и расходниками, подо что выделены дополнительные бюджеты. А вот у американского флагмана Boeing дела идут не очень. Невзирая на прямые угрозы Трампа и введенные пошлины, корпорация проигрывает своему главному конкуренту Airbus по количеству проданных самолетов на 200-300 единиц. Отсюда страстное желание найти новый рынок сбыта и масштабировать производство.

Что касается совместной добычи, то у Вашингтона такой шанс уже был. Сразу после встречи в Анкоридже Владимир Путин подписал указ, разрешающий компании Shell вернуться в проект "Сахалин-2" без штрафных санкций. Вашингтон встречно пригласил наши компании разрабатывать месторождение Прудо-Бэй на Аляске . Однако затем администрация Белого дома в чисто рэкетирской манере вынудила " Роснефть " и " Лукойл " выставить на продажу свои активы в Европе, после чего все процессы встали намертво.

По поводу возвращения американских компаний вне ТЭК на российский рынок — наш президент государственную позицию обозначил предельно ясно: двери заново откроются только для дружественных компаний, кто был вынужден уйти под политическим давлением. При этом Россия еще посмотрит, выгодно нам такое возвращение или нет.

Атомный сектор — это, пожалуй, самая крупная проблема США. В перспективе пяти-шести лет Штаты, может быть, и смогут перезапустить свое реакторостроение, но энергия им нужна уже сейчас: без нее отставание от Китая в энергетике и развитии искусственного интеллекта будет чем дальше, тем сильнее и быстрее усугубляться. Помимо этого, США все сильнее отстают в атомных технологиях — отсюда и страстное желание заполучить последние российские разработки, включая перспективные виды вторично облученного топлива и рабочие прототипы реакторов малой и средней мощности.

Про возврат России в международную долларовую систему — все источники Bloomberg единогласно сомневаются даже в теоретической возможности такого шага. Справедливо указывается, что это обнулит многолетнюю работу Москвы по выходу из-под долларового зонтика и снижению зависимости от финансового диктата Вашингтона. Кроме того, это резко затормозит расширение рубля как альтернативного платежного средства и ухудшит волатильность платежного баланса. Ну и к тому же это сильно подорвет отношения с Китаем, который преследует те же цели и не первый год идет параллельным с Россией курсом по отказу от доллара.

Допуск американских горняков на месторождения лития, меди и прочих критически важных для обеспечения национальной безопасности металлов (как это обозначено в докладе Министерства внутренних дел США) тоже не выгодно ни нам, ни китайцам. Россия ведет достаточно умеренную по объему добычу и имеет большие запасы, Китай контролирует львиную долю глобального рынка. Наши страны данный статус-кво устраивает — и третий тут точно лишний.

На последнем пункте Bloomberg прокололся полностью, потому что зеленая повестка — это вотчина демократов, которые под сурдинку энергоперехода распилили невообразимое количество денег. Только Обама в свой первый срок выделил на развитие ВИЭ 600 миллиардов долларов, но Китай за прошлый год ввел в эксплуатацию больше солнечных и ветровых станций, чем американцы за все время.