В Кемеровской области загорелся тепловоз - РИА Новости, 15.02.2026
15:24 15.02.2026
В Кемеровской области загорелся тепловоз
Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 15.02.2026
2026
В Кемеровской области загорелся тепловоз

Возгорание тепловоза на станции Листвяги в Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 17.00 местного времени (13.00 мск - ред.) в Куйбышевском районе города Новокузнецка на станции Листвяги на железнодорожном пути необщего пользования ООО "Сибэнергоуголь" при выполнении маневровых работ произошло возгорание тепловоза. Обстоятельства события устанавливаются, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия выехал новокузнецкий транспортный прокурор.
"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. На контроль взят ход проводимой следственным органом процессуальной проверки", - добавляется в публикации.
