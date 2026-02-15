В Кемеровской области загорелся тепловоз

КЕМЕРОВО, 15 фев - РИА Новости. Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что на место происшествия выехал новокузнецкий транспортный прокурор.

"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. На контроль взят ход проводимой следственным органом процессуальной проверки", - добавляется в публикации.