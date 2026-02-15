https://ria.ru/20260215/teplovoz-2074521051.html
В Кемеровской области загорелся тепловоз
В Кемеровской области загорелся тепловоз
Тепловоз загорелся на станции Листвяги в Кемеровской области, проводится проверка, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 15.02.2026
кемеровская область
новокузнецк
2026
В Кемеровской области загорелся тепловоз
На станции Листвяги в Кемеровской области загорелся тепловоз