Брянская область частично осталась без тепла и света после атаки ВСУ
Брянская область частично осталась без тепла и электроэнергии в результате массированной атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:52:00+03:00
2026-02-15T20:52:00+03:00
2026-02-15T21:49:00+03:00
брянская область
брянск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
брянская область
брянск
брянская область, брянск, вооруженные силы украины, александр богомаз
Брянская область, Брянск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
