Брянская область частично осталась без тепла и света после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 15.02.2026 (обновлено: 21:49 15.02.2026)
Брянская область частично осталась без тепла и света после атаки ВСУ
Брянская область частично осталась без тепла и света после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.02.2026
Брянская область частично осталась без тепла и света после атаки ВСУ
Брянская область частично осталась без тепла и электроэнергии в результате массированной атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.02.2026
брянская область
брянск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
брянск
брянская область, брянск, вооруженные силы украины, александр богомаз
Брянская область, Брянск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
Брянская область частично осталась без тепла и света после атаки ВСУ

Брянская область частично осталась без тепла и электричества после атаки ВСУ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Брянская область частично осталась без тепла и электроэнергии в результате массированной атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"К сожалению, при атаке врага на нашу область есть последствия. В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что специалисты работают над восстановлением поврежденных объектов.
Ранее в воскресенье ВСУ предприняли попытку массированной атаки по Брянской области. Как сообщал Богомаз, силы ПВО с утра сбили более 170 беспилотников.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
