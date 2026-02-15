Рейтинг@Mail.ru
17:55 15.02.2026 (обновлено: 18:36 15.02.2026)
Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий, заявили в ГД
россия, сергей боярский, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество
Россия, Сергей Боярский, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Общество
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Telegram осталось сделать немного для урегулирования с Роскомнадзором вопроса об ограничениях, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
"На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из ста материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно", — сказал он в беседе с изданием "Фонтанка".

Депутат отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одну претензию". При этом Боярский задался вопросом о том, что мешает мессенджеру "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии РКН и выстроить с ним отношения.
Во вторник Роскомнадзор замедлил работу приложения. В августе прошлого года против него уже вводили рестрикции. С тех пор позиция властей не изменилась: Россия открыта для работы с отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но при соблюдении законов.
Telegram и WhatsApp активно используются аферистами для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от мессенджеров не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
РоссияСергей БоярскийTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФОбщество
 
 
