США перехватили танкер в Индийском океане
США перехватили танкер в Индийском океане - РИА Новости, 15.02.2026
США перехватили танкер в Индийском океане
ВС США перехватили и досмотрели танкер Veronica III, якобы нарушивший санкционный карантин на нефть из Венесуэлы, сообщил Пентагон. РИА Новости, 15.02.2026
США перехватили танкер в Индийском океане
ВМС США перехватили танкер Veronica III за нарушение санкционного карантина