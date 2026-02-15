Рейтинг@Mail.ru
США перехватили танкер в Индийском океане - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 15.02.2026 (обновлено: 18:42 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/tanker-2074539717.html
США перехватили танкер в Индийском океане
США перехватили танкер в Индийском океане - РИА Новости, 15.02.2026
США перехватили танкер в Индийском океане
ВС США перехватили и досмотрели танкер Veronica III, якобы нарушивший санкционный карантин на нефть из Венесуэлы, сообщил Пентагон. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:44:00+03:00
2026-02-15T18:42:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибский бассейн
дональд трамп
министерство обороны сша
индийский океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102723/44/1027234493_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_0d8b91eda811faaaf8e6ca9514044e30.jpg
https://ria.ru/20260209/ohrana-2073106143.html
сша
венесуэла
карибский бассейн
индийский океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102723/44/1027234493_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_9f2b4a1c2011f6f2ffbba18609a1fab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, дональд трамп, министерство обороны сша, индийский океан
В мире, США, Венесуэла, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Индийский океан
США перехватили танкер в Индийском океане

ВМС США перехватили танкер Veronica III за нарушение санкционного карантина

© Fotolia / kellerНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Fotolia / keller
Нефтяной танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. ВС США перехватили и досмотрели танкер Veronica III, якобы нарушивший санкционный карантин на нефть из Венесуэлы, сообщил Пентагон.
«

"За ночь силы США провели операцию по реализации права досмотра, морскому перехвату и досмотровой высадке на судно Veronica III без каких-либо инцидентов в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования", — написало ведомство в соцсети X.

В министерстве добавили, что американские военные преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана.
Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов, танкер Veronica III ходит под флагом Панамы.
В понедельник ВС США по той же причине перехватили и досмотрели танкер Aquila II в Индийском океане.
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера
9 февраля, 07:53
 
В миреСШАВенесуэлаКарибский бассейнДональд ТрампМинистерство обороны СШАИндийский океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала