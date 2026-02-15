Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 15.02.2026
Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении
Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий морской пехоты в зоне спецоперации
Военнослужащий морской пехоты в зоне спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Скорпион".
"Приятно было осознавать и видеть, что эта хваленая немецкая техника превратилась в груду металла", — отметил он.
Военнослужащий добавил, что на Красноармейском направлении были уничтожены и другие образцы западной техники.
"Очень много М113 (американская бронемашина - ред.), Bradley (американская бронемашина - ред.) , "Казаки" (украинская бронемашина - ред.), всевозможные пикапы", - добавил морской пехотинец.
Российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой
6 января, 09:57
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
