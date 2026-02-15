https://ria.ru/20260215/tank-2074478826.html
Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении
Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Скорпион".
«
"Приятно было осознавать и видеть, что эта хваленая немецкая техника превратилась в груду металла", — отметил он.
Военнослужащий добавил, что на Красноармейском направлении были уничтожены и другие образцы западной техники.
"Очень много М113 (американская бронемашина - ред.), Bradley (американская бронемашина - ред.) , "Казаки" (украинская бронемашина - ред.), всевозможные пикапы", - добавил морской пехотинец.