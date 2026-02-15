Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА над Тульской областью - РИА Новости, 15.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 15.02.2026 (обновлено: 22:09 15.02.2026)
Силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА над Тульской областью
Силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА над Тульской областью
Еще пять украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
тульская область
безопасность, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область
Силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА над Тульской областью

Миляев: силы ПВО сбили еще 5 украинских БПЛА над Тульской областью

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Еще пять украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в период с 18.00 по 22.00 уничтожили еще пять украинских беспилотников. В ходе отражения воздушной атаки разрушений инфраструктуры не зафиксировано", - написал он в мессенджере Мах.
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами
Вчера, 21:04
 
Специальная военная операция на УкрainеБезопасностьТульская область
 
 
