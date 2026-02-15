https://ria.ru/20260215/svo-2074565258.html
Силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА над Тульской областью
Силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА над Тульской областью - РИА Новости, 15.02.2026
Силы ПВО сбили еще пять украинских БПЛА над Тульской областью
Еще пять украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 15.02.2026
