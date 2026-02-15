https://ria.ru/20260215/svo-2074560933.html
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 15.02.2026
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА за два часа над российскими регионами, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:04:00+03:00
2026-02-15T21:04:00+03:00
2026-02-15T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20260215/bpla-2074543008.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами
МО РФ: силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами