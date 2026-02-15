Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 15.02.2026 (обновлено: 21:16 15.02.2026)
Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА за два часа над российскими регионами, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Пятнадцатого февраля в период с 18.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и московского региона", - говорится в сообщении.
ПВО сбила 123 БПЛА над российскими регионами
Специальная военная операция на Украине
 
 
