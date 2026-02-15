ВСУ потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сводке министерства.
Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье и Мельня Сумской области, в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, центра сил специальных операций ВСУ и отряда националистического формирования "Кракен" (признан в России террористической организацией и запрещен) в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Приколотное Харьковской области, уточнило Минобороны.
"Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18