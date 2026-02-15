https://ria.ru/20260215/svo-2074471585.html
ВС России продолжают освобождение Нового Донбасса и Белицкого
ВС России продолжают освобождение Нового Донбасса и Белицкого
Вооруженные силы продолжают освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на видео от Минобороны... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
