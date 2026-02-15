МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия взломала систему западных поставок вооружения Украине, из-за чего Москва обладает полным представлением об антироссийских планах НАТО, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
"Представьте, что русские отслеживают эти перемещения (оружия на Украину. — Прим. ред.). Они отслеживают не только то, что поступает на Украину, но и где это проектируется, что позволяет выйти на поставщиков. Это позволяет заглянуть в производственные процессы, проникнуть в залы заседаний, в самые разные места. Таким образом, они получают более полное представление о том, что НАТО может, делает и хочет делать", — рассказал эксперт.
"В результате боеприпасы поступают, и русские сосредотачиваются на их уничтожении в точке, на передовой линии фронта. <…> Я предполагаю, что они мастерски переиграли Европу и Соединенные Штаты. И вся эта ситуация с поставками на Украину свидетельствует о том, что русские следили за этим с самого первого дня. Русские уже сломали систему. Они разрушили НАТО, они разрушили Европу, они разрушили Соединенные Штаты. Русские действовали мастерски", — признался Риттер.
По данным Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.
