В России появится платформа по трудоустройству участников студотрядов - РИА Новости, 15.02.2026
05:28 15.02.2026 (обновлено: 13:10 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/studenty-2074460347.html
В России появится платформа по трудоустройству участников студотрядов
В России появится платформа по трудоустройству участников студотрядов - РИА Новости, 15.02.2026
В России появится платформа по трудоустройству участников студотрядов
Российские студенческие отряды (РСО) разрабатывают для участников движения и потенциальных работодателей единую цифровую платформу, рассказал РИА Новости первый РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T05:28:00+03:00
2026-02-15T13:10:00+03:00
россия
2026
общество, россия, владимир путин, госдума рф, газпром
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Газпром
В России появится платформа по трудоустройству участников студотрядов

РИА Новости: студенческие отряды разрабатывают единую цифровую платформу

Студенческий отряд оказывает помощь в уборке снега в селе Новопичугово Новосибирской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) разрабатывают для участников движения и потенциальных работодателей единую цифровую платформу, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.
День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году.
"Учитывая масштаб движения более чем в 400 тысяч человек, определить точные цифры трудоустроенных участников крайне сложно. Именно поэтому мы приняли решение о разработке единой цифровой платформы РСО, благодаря которой мы сможем оцифровать путь каждого бойца нашего движения", - сказал Киселев.
Как отметил председатель набсовета РСО, идея разработки заключается в интеграции платформы в системы образовательных учреждений и в системы потенциальных работодателей.
"А доступ к ней для студентов и школьников должен быть бесшовным - через наш единый лендинг "трудкрут.рф" или же через привычные сервисы поиска работы, широко представленные на рынке. Мы уже приступили к разработке данной цифровой системы", - добавил Киселев.
Он рассказал, что первым пилотом интеграции должен стать проект РСО "От вахты до Лахты", который движение студотрядов начинает в 2026 году реализовывать с ПАО "Газпром".
Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.
ОбществоРоссияВладимир ПутинГосдума РФГазпром
 
 
