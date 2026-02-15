В России появится платформа по трудоустройству участников студотрядов

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) разрабатывают для участников движения и потенциальных работодателей единую цифровую платформу, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году.

"Учитывая масштаб движения более чем в 400 тысяч человек, определить точные цифры трудоустроенных участников крайне сложно. Именно поэтому мы приняли решение о разработке единой цифровой платформы РСО, благодаря которой мы сможем оцифровать путь каждого бойца нашего движения", - сказал Киселев.

Как отметил председатель набсовета РСО, идея разработки заключается в интеграции платформы в системы образовательных учреждений и в системы потенциальных работодателей.

"А доступ к ней для студентов и школьников должен быть бесшовным - через наш единый лендинг "трудкрут.рф" или же через привычные сервисы поиска работы, широко представленные на рынке. Мы уже приступили к разработке данной цифровой системы", - добавил Киселев.

Он рассказал, что первым пилотом интеграции должен стать проект РСО "От вахты до Лахты", который движение студотрядов начинает в 2026 году реализовывать с ПАО " Газпром ".