https://ria.ru/20260215/stepanovka-2074474334.html
В Генштабе рассказали об освобождении Степановки
В Генштабе рассказали об освобождении Степановки - РИА Новости, 15.02.2026
В Генштабе рассказали об освобождении Степановки
Освобожден населенный пункт Степановка на Александро-Калиновском направлении, продолжается уничтожение украинских формирований в Константиновке, заявил... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:00:00+03:00
2026-02-15T09:00:00+03:00
2026-02-15T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_aa2abec33f225f6be4266f775cbdaa1c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f320f4d444a9c13ac83e55cac9f00b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Генштабе рассказали об освобождении Степановки
Герасимов: ВС России освободили Степановку на Александро-Калиновском направлении