В Генштабе рассказали об освобождении Степановки - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 15.02.2026
В Генштабе рассказали об освобождении Степановки
Освобожден населенный пункт Степановка на Александро-Калиновском направлении, продолжается уничтожение украинских формирований в Константиновке, заявил... РИА Новости, 15.02.2026
Новости
В Генштабе рассказали об освобождении Степановки

Герасимов: ВС России освободили Степановку на Александро-Калиновском направлении

Работа ВС РФ в зоне СВО
Работа ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Освобожден населенный пункт Степановка на Александро-Калиновском направлении, продолжается уничтожение украинских формирований в Константиновке, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр".
"Продолжает уничтожение украинских формирований в Константиновке, на Александро-Калиновском направлении освобожден населенный пункт Степановка", - сообщил Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
