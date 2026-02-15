Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле открыли первое в стране плавучее отделение банка
07:37 15.02.2026 (обновлено: 13:57 15.02.2026)
В Стамбуле открыли первое в стране плавучее отделение банка
Крупнейший частный банк Турции İş Bankası открыл в Стамбуле первое в стране плавучее отделение на пароме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2026
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 фев – РИА Новости. Крупнейший частный банк Турции İş Bankası открыл в Стамбуле первое в стране плавучее отделение на пароме, передает корреспондент РИА Новости.
Паромы - это не только один из основных видов общественного транспорта в Стамбуле, но и способ расслабления для жителей города и туристов.
Построенный в 2025 году на стамбульской верфи паром длиной в 50 метров пришвартован у берегов центрального района Каракёй. Он стал своеобразной достопримечательностью. Половина парома отведена под банковское отделение с двумя банкоматами. Клиенты могут подождать очереди к одному из двух сотрудников на диванах. Отделение также работает в выходные.
"Мы уже привыкли к постоянной качке, да и в целом такое отделение комфортнее обычного офиса – постоянно видим море, горизонт", - рассказал РИА Новости сотрудник плавучего отделения.
Кроме того, на пароме оборудовано кафе со средними по городу ценами на напитки и еду, а также небольшой актовый зал. С палубы открывается вид на пролив Босфор и набережную торгового центра, а иногда – на пришвартовавшиеся неподалеку круизные лайнеры.
Отделение банка на пароме призвано оказать услуги жителям мегаполиса в случае возможных природных катастроф, в первую очередь прогнозируемого учеными мощного землетрясения, отметили в банке. Подобный опыт уже применялся после землетрясений в феврале 2023 года на юго-востоке Турции. Паром при необходимости может быть оборудован 13 банкоматами вместо нынешних двух, также на нем могут быть размещены порядка 300 спальных мест.
"Ровно 100 лет назад в 1926 году наш банк открыл отделение на судне Karadeniz, отправившемся в Европу и посетившем 15 портов с целью знакомства европейцев с недавно основанной на тот момент Турецкой Республикой. Теперь мы, вдохновившись тем примером, открыли первое в Турции отделение банка на пароме, которое будет дислоцироваться у различных причалов на Босфоре", - рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
