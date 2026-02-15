В Стамбуле открыли первое в стране плавучее отделение банка

Построенный в 2025 году на стамбульской верфи паром длиной в 50 метров пришвартован у берегов центрального района Каракёй. Он стал своеобразной достопримечательностью. Половина парома отведена под банковское отделение с двумя банкоматами. Клиенты могут подождать очереди к одному из двух сотрудников на диванах. Отделение также работает в выходные.