СМИ раскрыли, какой основной вопрос обсуждали законодатели США в Мюнхене

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Американские законодатели рассказали, что тема Гренландии стала преобладающей в их разговорах с европейцами на протяжении всей Мюнхенской конференции по безопасности, утверждает газета New York Times.
Международная конференция по безопасности прошла в столице Баварии с 13 по 15 февраля 2026 года.
Как сообщает газета, американские законодатели покинули Мюнхен уверенными в том, что им удалось смягчить напряженность в отношениях Европы и США в связи с притязаниями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Гренландию.
При этом законодатели признали, что действия нынешнего американского лидера необратимо изменили отношения США с Европой, а американскому конгрессу предстоит с этим считаться.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Соединенные Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры по вопросу контроля США над Гренландией проходят оптимистично.