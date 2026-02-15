Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой основной вопрос обсуждали законодатели США в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
22:29 15.02.2026
СМИ раскрыли, какой основной вопрос обсуждали законодатели США в Мюнхене
СМИ раскрыли, какой основной вопрос обсуждали законодатели США в Мюнхене

NYT: законодатели США в Мюнхене в основном обсуждали вопрос Гренландии

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Американские законодатели рассказали, что тема Гренландии стала преобладающей в их разговорах с европейцами на протяжении всей Мюнхенской конференции по безопасности, утверждает газета New York Times.
Международная конференция по безопасности прошла в столице Баварии с 13 по 15 февраля 2026 года.
Как сообщает газета, американские законодатели покинули Мюнхен уверенными в том, что им удалось смягчить напряженность в отношениях Европы и США в связи с притязаниями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Гренландию.
При этом законодатели признали, что действия нынешнего американского лидера необратимо изменили отношения США с Европой, а американскому конгрессу предстоит с этим считаться.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Соединенные Штаты от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры по вопросу контроля США над Гренландией проходят оптимистично.
В миреГренландияСШАЕвропаДональд ТрампМарко РубиоМюнхенская конференция по безопасности
 
 
