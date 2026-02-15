Рейтинг@Mail.ru
Главный чиновник США по санкциям покинет пост из-за разногласий с Бессентом
21:39 15.02.2026
Главный чиновник США по санкциям покинет пост из-за разногласий с Бессентом
Главный чиновник США по санкциям покинет пост из-за разногласий с Бессентом
в мире, сша, скотт бессент
В мире, США, Скотт Бессент
Главный чиновник США по санкциям покинет пост из-за разногласий с Бессентом

Bloomberg: замминистра США по санкциям покинет пост из-за несогласия с Бессентом

Флаги США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Хёрли готовится покинуть свою должность из-за разногласий с главой минфина США Скоттом Бессентом, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По информации Блумберг, возможному уходу Хёрли с должности предшествовали месяцы разногласий по вопросам тактики и целей американской санкционной политики.
Хотя дальнейшие планы Хёрли остаются неясными, источники Блумберг сообщают о рассмотрении его кандидатуры на ряд посольских должностей.
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ЕС и США проводят империалистическую политику, считает немецкий эксперт
В миреСШАСкотт Бессент
 
 
