Главный чиновник США по санкциям покинет пост из-за разногласий с Бессентом
Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Хёрли готовится покинуть свою должность из-за разногласий с главой минфина США... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:39:00+03:00
