Хиллари Клинтон назвала ошибкой, что США позволили ДСНВ истечь

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Вашингтону не следовало доводить ситуацию по вопросу контроля над вооружениями до того, что истек договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Ошибка, что позволили ему (договору - ред.) истечь", - сказала Клинтон на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Она заявила, что подписанный в период президентства Барака Обамы договор был серьезным усилием по ядерному сдерживанию. Москва предлагала продлить действие указанных в договоре нормативов на год после его истечения, но Белый дом отказался, подчеркнула Клинтон.
Она подвергла критике озвученное США решение о намерении возобновить испытания компонентов ядерного оружия.
"Возобновление подземных ядерных испытаний было бы ужасным развитием", - сказала Клинтон.
Бывшая госсекретарь выразила надежду, что договоренность по вопросу контроля над ядерными вооружениями будет достигнута.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
