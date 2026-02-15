Хиллари Клинтон назвала ошибкой, что США позволили ДСНВ истечь

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Вашингтону не следовало доводить ситуацию по вопросу контроля над вооружениями до того, что истек договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).