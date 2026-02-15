Рейтинг@Mail.ru
21:22 15.02.2026
Хиллари Клинтон назвала ошибкой, что США позволили ДСНВ истечь
Хиллари Клинтон назвала ошибкой, что США позволили ДСНВ истечь
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), хиллари клинтон, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Владимир Путин
Хиллари Клинтон назвала ошибкой, что США позволили ДСНВ истечь

Хилари Клинтон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Хилари Клинтон. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что Вашингтону не следовало доводить ситуацию по вопросу контроля над вооружениями до того, что истек договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Ошибка, что позволили ему (договору - ред.) истечь", - сказала Клинтон на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров рассказал о ситуации с ДСНВ
10 февраля, 18:50
Она заявила, что подписанный в период президентства Барака Обамы договор был серьезным усилием по ядерному сдерживанию. Москва предлагала продлить действие указанных в договоре нормативов на год после его истечения, но Белый дом отказался, подчеркнула Клинтон.
Она отметила, что нынешняя позиция администрации о том, что к переговорам нужно привлечь Китай и другие ядерные страны, хоть это и придало бы силы возможной договоренности, но в контексте истечения ДСНВ с Россией вызывает беспокойство.
Она подвергла критике озвученное США решение о намерении возобновить испытания компонентов ядерного оружия.
"Возобновление подземных ядерных испытаний было бы ужасным развитием", - сказала Клинтон.
Бывшая госсекретарь выразила надежду, что договоренность по вопросу контроля над ядерными вооружениями будет достигнута.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров прокомментировал слова Трампа о якобы нарушениях Россией ДСНВ
10 февраля, 13:49
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Хиллари КлинтонДональд ТрампВладимир Путин
 
 
