Делегацию США в Мюнхене спросили о перспективах Демпартии, пишет WSJ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европейские политики на саммите в Мюнхене засыпали своих американских коллег вопросами о ближайших перспективах сторонников Демократической партии на внутриполитической арене США и том, как они могут повлиять на трансатлантические отношения, пишет издание Wall Street Journal.
"На ежегодной встрече элит национальной безопасности в Германии европейцы засыпали своих гостей вопросами о перспективах возвращения демократами контроля над одной из двух палат Конгресса на промежуточных выборах в ноябре этого года, проявляя глубокий интерес к тому, укрепят ли эти результаты или, наоборот, ограничат напористую внешнюю политику (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет издание.
Отмечается, что американцы в Мюнхене также столкнулись с подробными вопросами о предвыборной карте грядущих промежуточных выборов, включая выборы в Сенат в ряде конкретных ключевых штатов, таких как Северная Каролина, Джорджия и Аляска.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в баварской столице Германии.